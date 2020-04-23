Duygulandıran bayrak sürprizi

Haşılcıoğlu, yıpranan bayrağı 23 Nisan’da balkona asamayacağını söyledi, Başkan Arda’dan yeni bayrak talep etti. Harekete geçen Başkan Arda, evinde ziyaret ettiği Haşılcıoğlu’na Türk bayrağı armağan etti. Başkan Arda, “72 yaşında, bayram coşkusunu ilk günkü heyecanla yaşadığını gözlerinde gördüğüm bir Cumhuriyet kadınıyla tanışmaktan onur duydum” dedi.