23.04.2020 - 00:02 |
Duygulandıran bayrak sürprizi
Bayrağı yıpranan ve sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamadığı için yeni bayrak alamayan Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu, sosyal medya aracılığıyla Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’yla iletişime geçti.
Haşılcıoğlu, yıpranan bayrağı 23 Nisan’da balkona asamayacağını söyledi, Başkan Arda’dan yeni bayrak talep etti. Harekete geçen Başkan Arda, evinde ziyaret ettiği Haşılcıoğlu’na Türk bayrağı armağan etti. Başkan Arda, “72 yaşında, bayram coşkusunu ilk günkü heyecanla yaşadığını gözlerinde gördüğüm bir Cumhuriyet kadınıyla tanışmaktan onur duydum” dedi.
BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.