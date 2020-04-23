BİST98.1710,57EURO7,560,02USD6,98-0,03ALTIN384,561,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Duygulandıran bayrak sürprizi
    ABONE OL
    23.04.2020 - 00:02 |

    Duygulandıran bayrak sürprizi

    Bayrağı yıpranan ve sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamadığı için yeni bayrak alamayan Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu, sosyal medya aracılığıyla Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’yla iletişime geçti.

    Duygulandıran bayrak sürprizi

    Haşılcıoğlu, yıpranan bayrağı 23 Nisan’da balkona asamayacağını söyledi, Başkan Arda’dan yeni bayrak talep etti. Harekete geçen Başkan Arda, evinde ziyaret ettiği Haşılcıoğlu’na Türk bayrağı armağan etti. Başkan Arda, “72 yaşında, bayram coşkusunu ilk günkü heyecanla yaşadığını gözlerinde gördüğüm bir Cumhuriyet kadınıyla tanışmaktan onur duydum” dedi.

    BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a  getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında  Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En Başa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasıl en başa döndüğümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Son dakika haberi... 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 18. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 18. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Sıradaki Haber