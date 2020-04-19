Duygulandıran gösteri

Gaziemir’de bu yıl düzenlenmesi planlanan Uluslararası Çocuk Şenliği’ne salgın nedeniyle katılamayan Çinli çocuklar, mesajlarını ve gösterilerini Türkiye’ye video kanalıyla iletti. Salgın sonrası okullarına dönmeye hazırlanan Çin’in Shuangliu eyaleti Chengdu kentinde Dongsheng İlkokulu öğrencilerinin Shuangliu Operası’nın yönettiği gösterisi büyük beğeni topladı. Dayanışma amacıyla çekilen videoda öğrenciler, “Virüs bizi karantina altına aldı, ancak bu durum dostluğumuzu engelleyemez. Her zaman birbirimizi destekleyeceğiz ve birlikte çalışacağız” mesajını verdi. Çin’in gönderdiği kutlama mesajı ve mini gösteriden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Halil Arda, “Gösteriyi izleyince çok duygulandım. Onların bu dayanışma dolu mesajları bizleri umutlandırdı. Bahar yine gelecek, çiçekler açacak. Onların o küçücük kalpleri dünyaya umut aşılamaya devam edecek. Şenliğimiz gelecek yıllarda daha da coşkulu kutlanacak” dedi.