BİST1.107-0.37EURO8.85-0.09USD7.50-0.03ALTIN472.950.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Duygulandıran hediye
    ABONE OL
    17.09.2020 - 00:03 |

    Duygulandıran hediye

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Alaşehir İlçe eski Başkanı, iş insanı Ali Uçak’ı konuk etti.

    Duygulandıran hediye

    4 yıl önce bugün vefat eden merhum Cemal Ergün için tekrar başsağlığı dileyen Uçak, Başkan Ergün’e babasıyla çekilmiş olduğu fotoğrafı hediye etti. Sürpriz karşısında duygulanan Başkan Ergün, “Benim için babanın yeri çok farklı” dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Gölmarmara’daki 6 Eylül Meydanı’nın peyzajının yapılması için çalışmaların başlayacağını duyurdu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

    Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

    Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

    Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Eğitimde 2+5 nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk kritik soruları cevapladı

    Eğitimde 2+5 nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk kritik soruları cevapladı

    Sıradaki Haber