Duygulandıran hediye

4 yıl önce bugün vefat eden merhum Cemal Ergün için tekrar başsağlığı dileyen Uçak, Başkan Ergün’e babasıyla çekilmiş olduğu fotoğrafı hediye etti. Sürpriz karşısında duygulanan Başkan Ergün, “Benim için babanın yeri çok farklı” dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Gölmarmara’daki 6 Eylül Meydanı’nın peyzajının yapılması için çalışmaların başlayacağını duyurdu.