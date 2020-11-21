Duygulandıran satırlar

İzmir’deki depremzedeler, Türkiye’nin birçok yerinden Kızılay aracılığıyla gönderilen mektup ve hediyeler, görevliler başta olmak üzere görenleri duygulandırıyor.

Gönderdiği mektuba kendisi ve annesine ait HES kodunu ekleyen 6 yaşındaki Öykü, “Bu oyuncakları sizin için dezenfekte ettim. Umarım sizi de mutlu eder. Bugünlerin hemen geçmesi için dua ediyorum” dedi. 3 yaşındaki Demir Yazıcı adına annesi tarafından yazılmış mektupta ise, “Sevgili kardeşim, en sevdiğim arabamı seninle paylaşmak istedim. Umarım sen de benim kadar seversin. Hayat boyu hep mutlu olmanı dilerim. Tüm çocuklar mutlu olsun. Oynadıkça hep beni hatırla” ifadeleri yer aldı.

‘Çok kıymetli’

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, “Çocuklar için sevdiği oyuncakları çok kıymetlidir ama bir çocuğumuz sırf depremi yaşayan bir yaşıtının mutlu olması için en sevdiği oyuncak arabasını göndermiş. Emin olun bunlar ufak tefek şeyler değil. Türkiye’nin bir yerinde bir acı yaşandı mı bunu tüm Türkiye hissediyor” diye konuştu. l