Duygulandıran video

Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde yaşamını yitiren Ali Çağın Kaygusuz’un kız arkadaşı Özlem Zayıfoğlu’nun sosyal medya hesabındaki paylaşımı duygulandırdı. Zayıfoğlu, Kaygusuz’un saz çalıp, türkü söylediği bir video paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni topladı. Kaygusuz, bir dönem Göztepe Kulübü'nde de staj yaptı.