Duymer’den 300 çocuğa ücretsiz işitme cihazı

Duymer İşitme Cihazları, her yıl yaklaşık 300 çocuk hastasına ücretsiz işitme testi yapıyor. Sonuçlara göre de en uygun cihazı hazırlayıp hediye ediyor. 7’den 77’ye her yaştan hastaları olduğunu belirten Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, “Hasta grupları içerisinde özellikle çocuklara ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü çocuklar için duymak öğrenmek demek. Onlar dünyanın geleceğidir ve eğer onları ihmal edersek iyi bir geleceğimiz olmaz” dedi.

Çocuklar hep gülsün

Duymer İşitme Cihazları ile çocukların daha iyi duyup daha keyifle yaşadıklarına her gün tanık olduklarını dile getiren Baz, “Çocuklar dikkatlerini verebildiklerinde, güvende olduklarını hissettiklerinde ve mutlu olduklarında çok daha fazla şey keşfediyor. Üstlendiğimiz bu özel görev bizim için büyük önem taşıyor. Ödülümüz de, onların işitme sağlıklarına yardımcı olduğumuz zaman yüzlerinde gördüğümüz gülümseme” diye konuştu.

Çocuklarda işitme cihazı seçimi ve uygulamasının, yetişkin gruba kıyasla bazı püf noktalar içerdiğini belirten Baz, şöyle devam etti:

Sosyal ihtiyaçları karşılanmalı

“Çocuklar, hareketli yapıları ve üstün keşfetme arzuları nedeniyle işitme cihazlarını farklı ortam koşullarında test etmekte, kurcalamakta ve hatta kaybetmektedir. Bu nedenle çocuğunuz için tercih edeceğiniz işitme cihazı muhakkak suya, toza ve darbeye tam dayanıklı yapılmış olmalı. Dayanıklılık haricinde, işitme kaybına uygun, akademik ve sosyal çevrede çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan, yenilikçi ve kullanımı kolay bir şekilde tasarlanmış olması gerekiyor. Seçilen işitme cihazının bir diğer olmazsa olmaz özelliği ise wireless bağlantı uyumluluğudur. Wireless sayesinde, işitme cihazları kablosuz aksesuarlara doğrudan bağlantı sağlayıp çocuğun öğretmenini dinlemesini, daha kolay duymasını ve daha rahat iletişim kurmasını sağlar. Bu açıdan; tüm destekleyici ekipmanlara tam uyumluluk sağlayan, içerdiği geniş kanal ve bant özelliği ile sesleri daha duyulabilir hale getiren ve özel algoritması ile sesi daha anlaşılır kılan Starkey işitme cihazları, çocuklarda tercih edilen bir numaralı cihaz olarak öne çıkıyor.”

3 BOYUTLU ATÖLYE

22 yıldır kuruldukları günden bugüne kadar her zaman yenilikleri takip ettiklerini belirten Av. Salih Baz, “Yeni geliştirdiğimiz ve tamamı yerli ve milli olan 3 boyutlu özel kulak içi yazılım modeli ile her kişiye özel kulak içi kalıbı bu 3 yazılım ile kişinin kulak yapısına göre işitme cihazı profesyonel ekip tarafından Duymer İşitme Cihazları atölyesinde montajı yapılıyor. Şu anda Türkiye genelinde 100 şubemiz ile hizmet vermekteyiz. Ayrıca 3 farklı şehirde TSE belgeli tam donanımlı teknik servisimiz mevcut olup tüm işitme cihazlarımız 5 yıl garantilidir” diye konuştu.