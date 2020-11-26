‘Düzenleme yapılmalı’

Kılıç, “25 Kasım 2020, bir erkek tarafından her ne sebeple olursa olsun işlenen kadın cinayetlerinin son bulacağı tarih olsun, bunun için başlangıç olsun. Bunu iktidarı ve muhalefetiyle hep birlikte başarabiliriz, bunun için gerekli olan yasal düzenlemeleri hep birlikte yapabiliriz. Kadınların yaşamları, bedenleri, canları üstünde hak iddia eden her türlü anlayışa hayır diyoruz. Karalıyız, cinayetleri de durduracağız, eşit ve özgür yarınları da dayanışmayla, mücadeleyle kuracağız” dedi.