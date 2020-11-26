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    HaberlerEge Haberleri ‘Düzenleme yapılmalı’
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    26.11.2020 - 00:01 |

    ‘Düzenleme yapılmalı’

    CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

    ‘Düzenleme yapılmalı’

     Kılıç, “25 Kasım 2020, bir erkek tarafından her ne sebeple olursa olsun işlenen kadın cinayetlerinin son bulacağı tarih olsun, bunun için başlangıç olsun. Bunu iktidarı ve muhalefetiyle hep birlikte başarabiliriz, bunun için gerekli olan yasal düzenlemeleri hep birlikte yapabiliriz. Kadınların yaşamları, bedenleri, canları üstünde hak iddia eden her türlü anlayışa hayır diyoruz. Karalıyız, cinayetleri de durduracağız, eşit ve özgür yarınları da dayanışmayla, mücadeleyle kuracağız” dedi.

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