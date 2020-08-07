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    HaberlerEge Haberleri Düzenli sporla 44 kilo verdi...
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    07.08.2020 - 00:02 |

    Düzenli sporla 44 kilo verdi...

    Düzenli sporla 44 kilo verdi...

    Yunusemre’de yaşayan 41 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Eker, Yenimahalle Hanımlar Lokali’nde uzman eğitmen eşliğinde düzenli spor yaparak bir yılda 44 kilo verdi.

    Kendisine bu imkanı tanıyanlara teşekkür eden Eker, “Eşimin bir sözü ve teşvikiyle başladım. Spor eğitmenimiz Zarife Tok eşliğinde düzenli olarak spor ve diyet yaparak 44 kilodan kurtuldum. Bizlere bu imkanı sağlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Tok da, sağlıklı beslenme ve sporla kilo verilebileceğini dile getirdi.

    İstanbul'da ekonomi zirvesi yapıldıBeşiktaş'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.
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