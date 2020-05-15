DYO renk katıyor

DYO çalışanları ve iş ortakları ile gerçekleştirdiği ZOOM toplantılarında kullanılmak üzere sanal arka plan görselleri hazırladı. DYO renklerinden oluşan bu arka plan görselleri toplantı katılımcılarına ev ortamında bile ofis ortamı sağlıyor. Toplantılar öncesinde ev içerisinde kendisine düzenli bir toplantı yeri arayan, dağınık evlerini göstermek istemeyen home office çalışanları için en uygun arka planı sunuyor.