15.05.2020 - 00:02 |
DYO renk katıyor
DYO çalışanları ve iş ortakları ile gerçekleştirdiği ZOOM toplantılarında kullanılmak üzere sanal arka plan görselleri hazırladı. DYO renklerinden oluşan bu arka plan görselleri toplantı katılımcılarına ev ortamında bile ofis ortamı sağlıyor. Toplantılar öncesinde ev içerisinde kendisine düzenli bir toplantı yeri arayan, dağınık evlerini göstermek istemeyen home office çalışanları için en uygun arka planı sunuyor.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.