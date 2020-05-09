09.05.2020 - 00:04 |
DYO Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl 38’incisi gerçekleştirilen DYO Sanat Ödülleri “Denge ve Değişim” temasıyla düzenlendi.
Vakfın internet sitesi üzerinden 944 sanatçının 1585 eserle başvurduğu yarışmanın sonucunda, 3 eser ödüle, 27 eser ise sergilenmeye layık görüldü. “Pentür” dalında Engin Konuklu’nun “Avşa” eseri, İrfan Dönmez’in “Bu ‘ben’im” eseri ile “Özgün Baskı” dalında Hava Küçüköner’in “Sarı Bir Gün” adlı eseri ödül kazandı. “Pentür” dalında ödül alan eserlerin sanatçılarına 25’er bin, “Özgün Baskı” resim dalında ödül alan eserin sanatçısına ise 10 bin lira “Başarı Ödülü” verildi.
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