DYO Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Vakfın internet sitesi üzerinden 944 sanatçının 1585 eserle başvurduğu yarışmanın sonucunda, 3 eser ödüle, 27 eser ise sergilenmeye layık görüldü. “Pentür” dalında Engin Konuklu’nun “Avşa” eseri, İrfan Dönmez’in “Bu ‘ben’im” eseri ile “Özgün Baskı” dalında Hava Küçüköner’in “Sarı Bir Gün” adlı eseri ödül kazandı. “Pentür” dalında ödül alan eserlerin sanatçılarına 25’er bin, “Özgün Baskı” resim dalında ödül alan eserin sanatçısına ise 10 bin lira “Başarı Ödülü” verildi.