BİST97.845-0.56EURO7.700.22USD7.08-0.09ALTIN388.46-1.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri DYO Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
    ABONE OL
    09.05.2020 - 00:04 |

    DYO Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

    Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl 38’incisi gerçekleştirilen DYO Sanat Ödülleri “Denge ve Değişim” temasıyla düzenlendi.

    DYO Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

    Vakfın internet sitesi üzerinden 944 sanatçının 1585 eserle başvurduğu yarışmanın sonucunda, 3 eser ödüle, 27 eser ise sergilenmeye layık görüldü. “Pentür” dalında Engin Konuklu’nun “Avşa” eseri, İrfan Dönmez’in “Bu ‘ben’im” eseri ile “Özgün Baskı” dalında Hava Küçüköner’in “Sarı Bir Gün” adlı eseri ödül kazandı. “Pentür” dalında ödül alan eserlerin sanatçılarına 25’er bin, “Özgün Baskı” resim dalında ödül alan eserin sanatçısına ise 10 bin lira “Başarı Ödülü” verildi.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
    daha fazla video için
    Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı...

    Son dakika haberi: 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Anneler Günü ne zaman? En güzel Anneler günü mesajları ve sözleri...

    Anneler Günü ne zaman? En güzel Anneler günü mesajları ve sözleri...

    Sıradaki Haber