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    HaberlerEge Haberleri ‘Dyo Transocean’ deniz boyaları dünyaya açıldı
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    06.05.2020 - 07:00 |

    ‘Dyo Transocean’ deniz boyaları dünyaya açıldı

    Yaşar Grubu’nun uluslararası markası DYO Boya, kurulduğu günden bu yana ilklere öncülük etmeye devam ediyor.

    ‘Dyo Transocean’ deniz boyaları dünyaya açıldı

    Yaşar Grubu’nun uluslararası markası DYO Boya, kurulduğu günden bu yana ilklere öncülük etmeye devam ediyor. ‘DYO Transocean’ markasıyla denizcilik sektöründe dikkat çeken DYO, uluslararası deniz boyaları alanında öne çıkıyor. DYO Transocean deniz boyalarında standartların göstergesi kabul edilen sertifikalara da sahip. Markayla tercih portföyünü genişleten DYO, piyasaya sunduğu shop primer, astar, antikorozif ürünler, son kat boyaları ve antifouling ürünlerle tüketiciye zengin alternatif oluşturuyor. DYO Boya, yerli ve milli marka olmanın gururunu taşıyor.

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