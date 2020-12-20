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    HaberlerEge Haberleri E-Belediye’den online ödeme
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    20.12.2020 - 00:00 |

    E-Belediye’den online ödeme

    Buca Belediyesi, vatandaşların pandemi sürecinde borç yapılandırma işlemlerini evlerinde kalarak rahatlıkla yapabilmeleri için E-Belediye üzerinden online yapılandırma sayfası açtı.

    Vatandaşlar borçlarını yapılandırarak peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekler. Vatandaşlar, Buca Belediyesi’nin web sitesi üzerindeki E-Belediye sekmesinden veya doğrudan ebelediye.buca.bel.tr internet adresi üzerinden sisteme girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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