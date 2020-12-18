E-randevuyla hızlı ve güvenli hizmet

ÇİĞLİ Belediyesi’nde pandemi sürecinin de etkisiyle e-randevu sistemine geçiliyor. İlk etapta veteriner işleri, imar ve şehircilik ile ruhsat denetim ve kontrol müdürlüğü sisteme dahil oldu. Vatandaşların, yeni sistemle müdürlüklerden randevu alarak işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde halledebileceğini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Dijital dönüşümümüz sürüyor” dedi.