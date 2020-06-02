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    HaberlerEge Haberleri E-ticarette yeni dönem
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    02.06.2020 - 07:00 |

    E-ticarette yeni dönem

    Türkiye’nin ilk sanal fuarı İzmirli dışsatımcıların girişimiyle başladı. Onlarca ülke ve yüzlerce satın almacı, www.shoedex.events web adresinde buluştu

    E-ticarette yeni dönem

    Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonu ve desteğiyle Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde İZFAŞ ve TİM işbirliğinde, Türkiye’nin ve dünyanın ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik ilk sanal fuarı Shoedex2020 başladı. Online gerçekleştirilen fuarın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar katıldı.
    “Bu dönemde dijital platformların, elektronik ticaretin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk” diyen Turagay, “Yenilikçi fikirlerle gelen ihracatçıları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

    Sırada gıda var

    TİM Başkanı İsmail Gülle de, “İhracatçılarımızın ‘Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi’ faaliyetlerini destekliyoruz. Sanal fuarcılığa da imkan sağlayan teknolojiyle donatılmış yeni nesil fuar merkezlerini Türkiye ekonomisine kazandırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
    “Türk ihracatı için tarihi bir olaya şahitlik ediyoruz” Eskinazi ise, “Birliğimize üye 31 ayakkabı ve saraciye ihracatçımız en yeni koleksiyonlarını sunuyor. Gıda sektörüne yönelik dijital fuar hazırlıklarına da başladık” dedi. Zandar da, “Global toptan satış sitelerine ve e-ihracat platformlarına gerekli yatırımları yaparak oradaki mevcudiyetimizi devamlılaştırmalıyız” diye konuştu.

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