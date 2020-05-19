19.05.2020 - 07:00 |
‘Ebedi komutanımızın ışığında çalışacağız’
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: “Bir milleti ayağa kaldıran, her karanlığın aydınlığa çıkacak bir yolunu bulan büyük deha, ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve onun fikirleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar yaşaması için hepimiz çok çalışacağız.”
İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.