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    HaberlerEge Haberleri ‘Ebedi komutanımızın ışığında çalışacağız’
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    19.05.2020 - 07:00 |

    ‘Ebedi komutanımızın ışığında çalışacağız’

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

    ‘Ebedi komutanımızın ışığında çalışacağız’

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: “Bir milleti ayağa kaldıran, her karanlığın aydınlığa çıkacak bir yolunu bulan büyük deha, ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve onun fikirleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar yaşaması için hepimiz çok çalışacağız.”

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