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    HaberlerEge Haberleri EBSO 100 listesinde yedi KESİAD’lı firma
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    07.07.2020 - 07:00 |

    EBSO 100 listesinde yedi KESİAD’lı firma

    Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KESİAD) yedi üyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) açıkladığı Ege’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde yer almayı başardı.

    EBSO 100 listesinde yedi KESİAD’lı firma

    Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KESİAD) yedi üyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) açıkladığı Ege’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde yer almayı başardı. Her koşulda sanayicilerin üretime devam ettiğini, ülkelerine katma değer yaratmak için seferber olduklarını söyleyen KESİAD Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, “Bu listede yer almamız hem ülke ekonomisine hem de İzmir ekonomisine sunduğumuz değerlerin bir göstergesidir. Listede önümüzdeki yıllarda daha fazla üyemizin yer alacağını umut ediyorum” diye konuştu.
    100 sanayi kuruluşu arasında KESİAD’a üye olan; Agrobest Group Tarım İlaç, Saınt Gobain Weber Yapı Kimya, Batıçim Çimento, Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri, Renkler Makine, İzeltaş ve BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri yer aldı.

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