EBSO’dan antikor testi

İşletmelerinde Antikor Temelli Tarama Testi yaptırmak isteyen EBSO üyeleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı (EBSOV) kanalı ile bu hizmetten test başına 28 lira karşılığında faydalanabilecek. Test imkanından faydalanmak isteyen üyeler, www.ebso.org.tr adresinde yayınlanan detaylar doğrultusunda, 24 Haziran Çarşamba günü 17.30’a kadar başvuru yapabilecek.