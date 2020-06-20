20.06.2020 - 00:00 |
EBSO’dan antikor testi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından sanayi işletmelerinde faaliyet gösteren çalışanlara yönelik, isteğe bağlı Kovid-19 tarama testleri yapılması için ön talep alınmaya başlandı.
İşletmelerinde Antikor Temelli Tarama Testi yaptırmak isteyen EBSO üyeleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı (EBSOV) kanalı ile bu hizmetten test başına 28 lira karşılığında faydalanabilecek. Test imkanından faydalanmak isteyen üyeler, www.ebso.org.tr adresinde yayınlanan detaylar doğrultusunda, 24 Haziran Çarşamba günü 17.30’a kadar başvuru yapabilecek.