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    HaberlerEge Haberleri EBSO’dan öneriler
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    19.03.2020 - 07:00 |

    EBSO’dan öneriler

    Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Kovid-19 salgının ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

    EBSO’dan öneriler

    Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Kovid-19 salgının ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti. Yorgancılar, “Virüsle ilgili kullanılacak temizlik malzemelerinin KDV oranının geçici olarak düşürülmeli, zor durumdaki firmalara sağlanacak desteklerle işçi çıkarılmasının önüne geçilmesi amacıyla işsizlik sigortası fonunun devreye alınmalı. Kısa çalışma ödeneği uygulanmalı, üreticilerin vergi, prim ödemeleri ve banka kredileri ötelenmeli; faizsiz işletme kredi destekleri, enerji faturalarının ödemelerinde esneklik sağlanmalı. Telafi çalışmasıyla 2 ve 4 ay olarak belirtilen denkleştirme sürelerinin bir yıla uzatılması, uzaktan çalışma sistemine ilişkin yasal altyapının netleştirilmesi gerekiyor. Bizler de üzerimize düşen her göreve hazırız. Dersleri büyük, ödevleri ağır bir süreç olacak herkes için” diye konuştu.

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