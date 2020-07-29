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    HaberlerEge Haberleri EBSO’nun desteğiyle istihdama katkı
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    29.07.2020 - 07:00 |

    EBSO’nun desteğiyle istihdama katkı

    Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, İzmir’de Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) işbirliğiyle yürütülen, AB destekli Mahir Eller Projesi’nde, işverenin Mesleki Yeterlilik Belgesi almış kişileri tercih edilmesi durumunda verilecek teşviklerin miktarı artırıldı.

    EBSO’nun desteğiyle istihdama katkı

    Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, İzmir’de Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) işbirliğiyle yürütülen, AB destekli Mahir Eller Projesi’nde, işverenin Mesleki Yeterlilik Belgesi almış kişileri tercih edilmesi durumunda verilecek teşviklerin miktarı artırıldı. Yeni düzenleme ile işverene çalışanlarını ücretsiz belgelendirme fırsatı sunulurken mali destek tutarı net 290 euroya yükseltildi.
    Sadece yeni istihdam edilecekleri değil, mevcut çalışanları da kapsayan uygulama ile hem işverenin yeni istihdam için teşvik edilmesi hem de mevcut giderleri azaltılarak nefes alması sağlanacak. İşverenlerin bu teşvikten yararlanması için tek koşul, çalışanlarının ya da yeni istihdam edecekleri kişilerin “Mahir Eller Projesi” kapsamında belge almış olması.

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