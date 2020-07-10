Ecevit’in adını Saruhanlılılar yaşatacak...

Saruhanlı Belediyesi, temmuz ayı olağan meclis toplantısı Başkan Zeki Bilgin’in önderliğinde yapıldı. Toplantıda ilçedeki 3 park, 2 kafeterya, stat ve çocuk oyun kulübüne isim verildi. Yahya Gür Parkı’nın adı Bülent Ecevit Parkı oldu. İshakçelebi mahallesindeki futbol stadına, dönemin İshakçelebi Belediye Başkanı merhum Ali Ziya Parlar’ın adı verildi. Saruhanlı Sanayi Sitesi’nde yıllardır atıl halde bulunan ve bir süre önce belediyenin modern bir tesise dönüştürdüğü parkta da Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın kurucularından Nedim Nehir’in adı ölümsüzleşti.