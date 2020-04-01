Eczane saatlerine yeni düzenleme

Sayılkan, “Saatler 10.00-18.00 olarak uygulanacak. Bu saatler dışında sadece nöbetçi eczaneler açık olacak” ded. Sayılkan, eczane teknisyenlerinin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması taleplerinin uygun bulunduğunu, İZBAN’da da geçerli olması için başvuru yaptıkların sözlerine ekledi.