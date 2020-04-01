01.04.2020 - 00:02 |
Eczane saatlerine yeni düzenleme
İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, eczanelerin çalışma saatlerinde değişlikliğe gidildiğini belirtti.
Sayılkan, “Saatler 10.00-18.00 olarak uygulanacak. Bu saatler dışında sadece nöbetçi eczaneler açık olacak” ded. Sayılkan, eczane teknisyenlerinin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması taleplerinin uygun bulunduğunu, İZBAN’da da geçerli olması için başvuru yaptıkların sözlerine ekledi.
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