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    HaberlerEge Haberleri Eczanelerde de önlemler alındı
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    24.03.2020 - 00:03 |

    Eczanelerde de önlemler alındı

    İzmir’deki birçok eczanede, koronavirüse karşı önlemler artırıldı. 1 metre mesafe kuralına uyan eczacılar, kapıya koydukları bankonun arkasından ya da ‘pencere servisi’ yöntemini kullanarak, satış yaptı.

    Eczanelerde de önlemler alındı

    İzmir’in Gaziemir ilçesinde eczanenin giriş kapısını banko koyarak, kapatan Gökhan Akkoyun, ilk vakanın açıklanmasının ardından böyle satış yapmayı tercih ettiğini anlattı. Eczanenin camını kestirerek, pencere açtıran eczacılardan Mehmet Atakan Kocabıyık da kimseyi içeri sokmamak için bu yolu tercih ettiklerini kaydetti. Eczacı Aylin Kartal ise, “Hastaların kendi sağlığı açısından gerekliydi” dedi. l DHA

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