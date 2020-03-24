Eczanelerde de önlemler alındı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde eczanenin giriş kapısını banko koyarak, kapatan Gökhan Akkoyun, ilk vakanın açıklanmasının ardından böyle satış yapmayı tercih ettiğini anlattı. Eczanenin camını kestirerek, pencere açtıran eczacılardan Mehmet Atakan Kocabıyık da kimseyi içeri sokmamak için bu yolu tercih ettiklerini kaydetti. Eczacı Aylin Kartal ise, “Hastaların kendi sağlığı açısından gerekliydi” dedi. l DHA