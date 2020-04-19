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    HaberlerEge Haberleri Eczanelere maske desteği
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    19.04.2020 - 00:03 |

    Eczanelere maske desteği

    Eczanelere maske desteği

    Marmaris Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz verilmesi için eczanelere ürettiği maskelerden dağıttı. Maskeler, vatandaşlar tarafından eczanelerden ücretsiz temin edilebilecek. Çalışma hakkında bilgi veren Başkan Mehmet Oktay, “Kültür ve Sanatevi’nde imal edilen maskeleri eczanelere dağıtmaya başladık. Çünkü en çok maske talep edilen yerlerin başında eczaneler geliyor. Biz de bu yolla büyük ihtiyaç olan maskenin halka ulaşmasına katkı sağlıyoruz” dedi. Belediye gönüllülerin de desteğiyle günde yaklaşık 500 ila 1000 maske üretimi gerçekleştiriyor. Maskeler tüm malzemeleriyle birlikte evlere dağıtılıyor ve burun telleri de takılarak dikiliyor.

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