Edebiyat turu

8 Temmuz Çarşamba günü ise aynı saatte Efdal Sevinçli, İzmir Basın Tarihi üstüne yaptığı araştırmalarını, kültür ve sanat tarihine bakışını, Şehir Tiyatrosu kurulma çalışmalarına dair düşüncelerini anlatacak. Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çok değerli pencereler açacak olan buluşmalara hepimizi davet ediyorum” diye konuştu.