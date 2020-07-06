06.07.2020 - 00:02 |
Edebiyat turu
Karşıyaka Belediyesi’nin “Korona Günlükleri” etkinliğinin bu haftaki konukları yazar Hidayet Karakuş ile araştırmacı yazar ve akademisyen Efdal Sevinçli olacak. Haluk Işık’ın yönettiği ve belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün saat 16.00’da canlı olarak yayınlanacak etkinlik, Karakuş’un Sivas-Madımak Katliamı tanıklığından yazarlık serüvenine uzanan bir ufuk turu gerçekleştirecek.
8 Temmuz Çarşamba günü ise aynı saatte Efdal Sevinçli, İzmir Basın Tarihi üstüne yaptığı araştırmalarını, kültür ve sanat tarihine bakışını, Şehir Tiyatrosu kurulma çalışmalarına dair düşüncelerini anlatacak. Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çok değerli pencereler açacak olan buluşmalara hepimizi davet ediyorum” diye konuştu.
Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.