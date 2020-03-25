Edremit, 7/24 görev başında

Yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi veren Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, “15 ayrı hijyen timimiz sokaklardan ayrılmıyor. Zabıta ekiplerimizden oluşan Edremit Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, büyüklerimizin ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor. Kaymakamlık, Belediye, Emniyet, Jandarma ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte kurduğumuz koordinasyon merkezi ile de 24 saat vatandaşın hizmetindeyiz” diye konuştu. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da eşi Oya Arslan ile sosyal medyadan vatandaşa evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Arslan, “Vefa Sosyal Destek Grubu’na, sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan herkes ulaşabilir. 0266 372 17 00, 0266 372 22 11 ve 0266 372 22 55 numaralı telefonları, 09:00-18:00 saatleri arasında arayabilirler” dedi.