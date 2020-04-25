Edremit balkonlara koştu

Belediyenin ses yayın sisteminden marşlar yayınladı,. Başkan Selman Hasan Arslan’ın çağrısı ile tüm çocuklar aynı saatte balkona çıkarak birlikte marşlar söyledi. Saatler 21.00’i gösterdiğindeyse tüm Ederemitliler balkonlardan, ellerinden İstiklal Marşı’nı okudu. Başkanı Arslan’da komşuları ile birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.