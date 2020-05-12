12.05.2020 - 07:00 |
‘Edremit gibi çok güzelller’
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Anneler Günü programıma annesi merhume Medine Arslan’ın mezarını ziyaret ederek başladı.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Anneler Günü programıma annesi merhume Medine Arslan’ın mezarını ziyaret ederek başladı. Ardından, sokağa çıkma yasağına rastlayan Anneler Günü’nde şehit annelerini unutmadı. Başkan Arslan, şehit anneleri ve eşlerini ziyaret etti, “Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri, sizler bize emanetsiniz. Asla yalnız değilsiniz” dedi. Başkan Arslan, maske dağıttı ve çiçek takdim etti, “Tüm anneler, Edremit gibi güzeldir” dedi.
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