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    HaberlerEge Haberleri Edremit karpuzu Adana’ya rakip
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    11.06.2020 - 00:02 |

    Edremit karpuzu Adana’ya rakip

    Edremit Belediyesi tarafından 25 yıl sonra tarıma açılan arazilerde yapılan ekimler ilk hasadını verdi.

    Edremit karpuzu Adana’ya rakip

     Geçen hafta kabak ve salatalık hasadından sonra karpuzdan da ilk ürün elde edildi. Üretilen karpuzlar lezzetli karpuzuyla ünlü Adana’da üretilen karpuzlara rakip oldu. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, tarımsal üretime önem verdiklerini belirtti, “Edremit Ovası’ndaki 146 dönüm arazide bu yıl ilk olarak 9 çeşit sebze ekimi yapıldı. Özellikle karpuzlarımız Adana karpuzu kadar lezzetli olacak. Vatandaşlarımıza hizmet ederken de üretim yaparken de birbirimize rakip olacağız. Adana’ya Edremit karpuzuyla meydan okuyoruz” diye konuştu.

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