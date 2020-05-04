Edremit Körfezi’nde mayıs sonu heyecanı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un, yaklaşan sezonda alınacak önlemler kapsamında açıkladığı sertifikasyon sistemine uygun olarak kumsallar temizleniyor, Tesislerde tadilat yapılıyor, gezi tekneleri bakıma alınıyor.

İç turizmin en yoğun bölgelerinden Edremit Körfezi’nde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, “Mayıs ayının sonunda turizm sezonu açılabilir” açıklaması ve koronavirüs olmayan alanların belirleneceği sertifikasyon sistemi kararının ardından hazırlıklara başlandı. Özellikle 25 binden fazla yatak kapasitesine sahip olan ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Ayvalık, Ören, Akçay ve Altınoluk’ta kumsallar temizleniyor, konaklama tesislerinde tadilat yapılıyor, gezi tekneleri yeni turlar için bakıma alınıyor.

Edremit’teki turizm işletmelerinin sertifikasyon sisteminde yer alabilmesi amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Sezon yarın başlayacakmış gibi heyecanlıyız. Misafirlerimizin en iyi şekilde rahat edebilmesi amacıyla da sinek ve haşereyle etkin bir mücadele yürütüyoruz” dedi. Güre Mahallesi’nde faaliyet gösteren beş yıldızlı turizm işletmesinin genel müdürü Ceyhun Özsan da, “Restorandaki masa sayılarını azaltıp ara mesafeyi açtık. Personelin hijyen konularında bilgilendirme çalışmalarına ve eğitimine başladık. Profesyonel bir temizlik şirketinden de dezenfeksiyon konusunda destek alıyoruz” diye konuştu.

İlk tercih olacak

Ayvalıklı turizmcilerin de sertifikasyon sistemi için hazırlıklara başladığını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık’ın 14 kilometre uzunluğunda kumsalının bulunması, sosyal mesafenin korunması için büyük bir avantaj olacak. Tatile çıkmak isteyecek bir tatilcinin, aklına ilk gelecek olan turizm beldelerinden birinin Ayvalık olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.