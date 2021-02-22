Edremit’e Atatürk heykeli ve kütüphane

Ünlü heykel sanatçısı Tankut Öktem’in kızı Pınar Öktem Doğan tarafından Güre İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan heykelin açılışında konuşan Başkan Selman Hasan Arslan, eseri 98 yıl önce 9 Şubat 1923 tarihinde, Edremit’e ilk ziyaretini yapan Atatürk’ün aziz ruhuna armağan ettiklerini ifade etti. Başkan Arslan, “Edremit, nasıl ki bir uçtan bir uca bağrına denizi almıştır, Atatürk ise bir uçtan bir uca yüreğimize demir atmıştır. Ve ona olan sevdamız Anayasa’nın ilk üç maddesi gibidir; değişmez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez” dedi.