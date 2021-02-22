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    HaberlerEge Haberleri Edremit’e Atatürk heykeli ve kütüphane
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    22.02.2021 - 00:03 |

    Edremit’e Atatürk heykeli ve kütüphane

    Edremit Belediyesi tarafından Güre Cumhuriyet Meydanı’na yapılan “Ufka Bakan Atatürk” heykeli ve Altınoluk Mahallesi’ndeki Halk Kütüphanesi açılış töreni yapıldı.

    Edremit’e Atatürk heykeli ve kütüphane

    Ünlü heykel sanatçısı Tankut Öktem’in kızı Pınar Öktem Doğan tarafından Güre İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan heykelin açılışında konuşan Başkan Selman Hasan Arslan, eseri 98 yıl önce 9 Şubat 1923 tarihinde, Edremit’e ilk ziyaretini yapan Atatürk’ün aziz ruhuna armağan ettiklerini ifade etti. Başkan Arslan, “Edremit, nasıl ki bir uçtan bir uca bağrına denizi almıştır, Atatürk ise bir uçtan bir uca yüreğimize demir atmıştır. Ve ona olan sevdamız Anayasa’nın ilk üç maddesi gibidir; değişmez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez” dedi.

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