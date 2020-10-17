Edremit’e yeni fabrika

Edremit Belediyesi, Doyran Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında ortak hizmet projesi hazırlandı. Geçen aylarda Çıkrıkçı ve Bostancı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile ortak hizmet projesi kapsamında Edremit Ovası’nda ki arazileri 25 yıl sonra üretime açan Başkan Selman Hasan Arslan, bu kez de Doyran Mahallesi’nde 3 bin metrekarelik alana yeni bir zeytinyağı fabrikası kazandıracak. Başkan Arslan, “Fabrikayı 2021 yılı zeytin sezonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz. Makine ve ekipmanlarını ise yüzde 60-70 oranında hibe kredilerle kooperatif karşılayacak. İlçe tarımının kalbi olan zeytinin ve üreticilerimizin büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.