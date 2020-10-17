85,65BİST1.1931.04EURO9.310.19USD7.930.03ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Edremit’e yeni fabrika
    ABONE OL
    17.10.2020 - 07:00 |

    Edremit’e yeni fabrika

    Edremit Belediyesi, Doyran Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında ortak hizmet projesi hazırlandı.

    Edremit’e yeni fabrika

    Edremit Belediyesi, Doyran Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında ortak hizmet projesi hazırlandı. Geçen aylarda Çıkrıkçı ve Bostancı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile ortak hizmet projesi kapsamında Edremit Ovası’nda ki arazileri 25 yıl sonra üretime açan Başkan Selman Hasan Arslan, bu kez de Doyran Mahallesi’nde 3 bin metrekarelik alana yeni bir zeytinyağı fabrikası kazandıracak. Başkan Arslan, “Fabrikayı 2021 yılı zeytin sezonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz. Makine ve ekipmanlarını ise yüzde 60-70 oranında hibe kredilerle kooperatif karşılayacak. İlçe tarımının kalbi olan zeytinin ve üreticilerimizin büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kumburgaz ‘gerginliği’

    Kumburgaz ‘gerginliği’

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    ‘Türkiye’nin gitmesini hiç kimse bekleyemez’

    ‘Türkiye’nin gitmesini hiç kimse bekleyemez’

    Sıradaki Haber