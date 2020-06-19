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    HaberlerEge Haberleri Edremit’in doğalgaz talebi yerine geliyor
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    19.06.2020 - 00:01 |

    Edremit’in doğalgaz talebi yerine geliyor

    Edremit’te doğalgaz çalışmaları kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla gerçekleştiriliyor. Darsofa Mahallesi’nde AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından altyapı çalışmaları devam ederken üstyapı çalışmaları da belediye ekiplerince yapılıyor.

    Edremit’in doğalgaz talebi yerine geliyor

    Doğalgazın Edremit için verilmiş bir söz ve büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Selman Hasan Arslan, “Hizmetin yaygınlaşmasıyla özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliği büyük oranda azalacak” ifadelerini kullandı.

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar teröristlerin inlerindeMilli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ettiğini bildirdi.
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