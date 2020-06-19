19.06.2020 - 00:01 |
Edremit’in doğalgaz talebi yerine geliyor
Edremit’te doğalgaz çalışmaları kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla gerçekleştiriliyor. Darsofa Mahallesi’nde AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından altyapı çalışmaları devam ederken üstyapı çalışmaları da belediye ekiplerince yapılıyor.
Doğalgazın Edremit için verilmiş bir söz ve büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Selman Hasan Arslan, “Hizmetin yaygınlaşmasıyla özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliği büyük oranda azalacak” ifadelerini kullandı.