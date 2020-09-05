05.09.2020 - 00:00 |
Edremitli gençler alkışı hak ediyor
Balıkesir Edremit’te, Göktürk Kartalı’ adıyla takım kuran 5 öğrencinin yaptığı İHA, Gaziantep’te düzenlenecek TÜBİTAK Liselerarası İnsansız Hava Aracı Proje Yarışması’na katılacak.
16-20 Eylül günleri arasındaki final yarışları öncesinde öğrenciler tarafından yapılan İHA, Edremit Koca Seyit Havalimanı’nda tanıtıldı. Otonom uçuş yapabilen İHA projesinde yer alan öğrenci Meltem Kuzey, “Bir uçak yaptık, kazaya kurban gitti. İkincisini, arkadaşlarım okulda geceleyerek kısa bir sürede yaptı” dedi.