Edremitli gençler alkışı hak ediyor

16-20 Eylül günleri arasındaki final yarışları öncesinde öğrenciler tarafından yapılan İHA, Edremit Koca Seyit Havalimanı’nda tanıtıldı. Otonom uçuş yapabilen İHA projesinde yer alan öğrenci Meltem Kuzey, “Bir uçak yaptık, kazaya kurban gitti. İkincisini, arkadaşlarım okulda geceleyerek kısa bir sürede yaptı” dedi.