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    HaberlerEge Haberleri Edremitli gençler alkışı hak ediyor
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    05.09.2020 - 00:00 |

    Edremitli gençler alkışı hak ediyor

    Balıkesir Edremit’te, Göktürk Kartalı’ adıyla takım kuran 5 öğrencinin yaptığı İHA, Gaziantep’te düzenlenecek TÜBİTAK Liselerarası İnsansız Hava Aracı Proje Yarışması’na katılacak.

    Edremitli gençler alkışı hak ediyor

    16-20 Eylül günleri arasındaki final yarışları öncesinde öğrenciler tarafından yapılan İHA, Edremit Koca Seyit Havalimanı’nda tanıtıldı. Otonom uçuş yapabilen İHA projesinde yer alan öğrenci Meltem Kuzey, “Bir uçak yaptık, kazaya kurban gitti. İkincisini, arkadaşlarım okulda geceleyerek kısa bir sürede yaptı” dedi.

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