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    HaberlerEge Haberleri Edremitliler göğsünü siper etti
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    11.09.2020 - 00:01 |

    Edremitliler göğsünü siper etti

    Edremit’İN düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü resmi törenle kutlandı.

    Edremitliler göğsünü siper etti

    Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit’e bakarsanız kadını çocuğu, Efe’si Kaymakam’ı, herkesin zorluklara rağmen işgale karşı dimdik durduğunu göreceksiniz. Edremitlilerin, ‘Körfez halkı düşman süngüsüne göğsünü siper edecek ve düşmanı yurduna sokmayacaktır’ cevabını duyacaksınız” dedi.

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