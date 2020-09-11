11.09.2020 - 00:01 |
Edremitliler göğsünü siper etti
Edremit’İN düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü resmi törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit’e bakarsanız kadını çocuğu, Efe’si Kaymakam’ı, herkesin zorluklara rağmen işgale karşı dimdik durduğunu göreceksiniz. Edremitlilerin, ‘Körfez halkı düşman süngüsüne göğsünü siper edecek ve düşmanı yurduna sokmayacaktır’ cevabını duyacaksınız” dedi.