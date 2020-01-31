Edremitlilerin yardımları ulaştı

Edremit Belediyesi’nin kullanılmamış eşya ve erzak yüklü yardım TIR’ı, depremle felaketi yaşayan Elazığ’nın Mollakendi ilçesine ulaştı. Yardımları teslim eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Zeynel Karataş, Edremit halkına gösterdikleri dayanışma örneğinden dolayı teşekkür etti. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan da, “Bize yardım elini uzattıkları ve bizi unutmadıkları için Allah onlardan razı olsun” dedi.