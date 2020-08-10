Edremitspor'da Ali Çelik dönemi

Divan Başkanlığı’nı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın gerçekleştirdiği toplantıya CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin, Fikret Şahin, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, İyi Parti İlçe Başkanı Oğuzhan Cıvgaz, Edremitspor Kulübü üyeleri ve Edremitspor’a gönül vermiş taraftarlar da katıldı. Edremit Belediye Meclis Salonu’nda açık oylamayla yapılan seçimde tek aday olarak gösterilen iş insanı Ali Çelik oy birliğiyle 1966 Edremitspor Başkanlığı’na seçildi. Yeni Yönetim Kurulu Mustafa Deniz Eker, Yılmaz Tezcan, Niyazi Sarıkaya, Aykut Dürüst, Mehmet Başaran, Mafruz Adıgüzel, Nazım Çiftçi, Taner Öktem isimlerinden oluşuyor.