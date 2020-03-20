Edremit’te evden çalışma dönemi...

Parklar, meydanlar ve sokaklar ayrıntılı olarak yıkandı. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın sağlığını korumak için bir süreliğine, işleri aksatmayacak bir planlama yaparak nöbetleşe veya evden çalışma sistemiyle çalışacağız” dedi.