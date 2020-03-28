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    HaberlerEge Haberleri Edremit’te hijyen timi görev başında
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    28.03.2020 - 00:02 |

    Edremit’te hijyen timi görev başında

    Balıkesir Edremit Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu ekip ve ekipmanlarla, koronavirüsle önlem ve mücadele eylem planı dahilinde ilçenin dört bir yanında çalışma yapıyor.

    Edremit’te hijyen timi görev başında

    Ekipler, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar öncelik tutularak her yerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürü Berna Şellavcı, “15 ayrı hijyen timiyle görevimizi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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