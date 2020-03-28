Edremit’te hijyen timi görev başında

Ekipler, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar öncelik tutularak her yerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürü Berna Şellavcı, “15 ayrı hijyen timiyle görevimizi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.