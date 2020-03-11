Edremit’te kadın zirvesi

Edremit Belediyesi, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla “Fırsat Eşitliğinin Ötesinde” konulu panel düzenledi. Konuşmacı olarak; Prof. Dr. Serpil Sancar, Dr. Ece Öztan, Neptün Soyer ve Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur katıldı. Panelde; Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği, yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve kadın kooperatifleri gibi konular konuşuldu. Açılış konuşmasını yapan Başkan Selman Hasan Arslan, “Bana göre her kadın; Bahriye Üçok gibi korkusuz Keriman Halis gibi güzel, Türkan Saylan gibi duyarlı ve Türkan Şoray gibi sultandır. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere kadın gibi gülen, kadın gibi üreten, kadın gibi vefalı ve kadın gibi zarif bir dünya diliyorum. Yaşasın kadınlar için eşit hak, eşit fırsat” dedi. Arslan konuşmasının sonunda eşi Oya Arslan’a yazdığı şiiri okudu.