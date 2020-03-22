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    HaberlerEge Haberleri Edremit’te nikah için önlem alındı
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    22.03.2020 - 00:00 |

    Edremit’te nikah için önlem alındı

    Edremit Belediyesi, temasla bulaşan koronavirüs nedeniyle, başvurusu yapılan ve yakın tarihte kıyılacak tüm nikahları önlem amaçlı iptal etti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs önlemleri doğrultusunda nikah işlemleri olanlar şu kurallara uyacak:
    “Bir süreliğine, nikahlar törensiz ve iki şahit eşliğinde kıyılabilecek. Nikah kıyma işlemleri sadece Belediye Nikah Salonu’nda gerçekleştirilebilecek. Mevcutta bulunan müracaatlar belediyenin evlenme birimine başvurarak iptal edilebilecek ya da ertelenebilecek. Yabancı uyruklu vatandaşların nikah müracaatları geçici bir süre kabul edilmeyecek.”

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