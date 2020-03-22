22.03.2020 - 00:00 |
Edremit’te nikah için önlem alındı
Edremit Belediyesi, temasla bulaşan koronavirüs nedeniyle, başvurusu yapılan ve yakın tarihte kıyılacak tüm nikahları önlem amaçlı iptal etti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs önlemleri doğrultusunda nikah işlemleri olanlar şu kurallara uyacak:
“Bir süreliğine, nikahlar törensiz ve iki şahit eşliğinde kıyılabilecek. Nikah kıyma işlemleri sadece Belediye Nikah Salonu’nda gerçekleştirilebilecek. Mevcutta bulunan müracaatlar belediyenin evlenme birimine başvurarak iptal edilebilecek ya da ertelenebilecek. Yabancı uyruklu vatandaşların nikah müracaatları geçici bir süre kabul edilmeyecek.”
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.