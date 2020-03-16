Edremit’te tatil iptalleri

Edremit Körfezi’ndeki turizm işletmelerinde, koronavirüs endişesi nedeniyle rezervasyon iptalleri yaşandığı bildirildi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Körfez Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Can, misafirlerin çoğunun tedirgin oldukları için konaklamaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Acentelerin oteller, hava yolu şirketleri ve araç sahiplerine ödeme yaptığını dile getiren Can, “Mevzuatımız gereği 1618 sayılı yasa gereği de tur iptallerinde eğer mücbir sebep yoksa karşı taraftan bir hak iddia edemiyoruz. Turlardan önce mecbur olarak ödemeler geçiliyor. Bu ödemeler geri alınamıyor. Özellikle şunu vurgulamak gerekiyor, Türk insanı temizliğine özen gösterir” dedi.

Nisan ayının 15’ine kadar tatilci kabul edemediklerini belirten Edremit Otelciler Birliği Başkanı turizmci Yahya Yavuz da “İç turizmdeki tur sözleşmeleri iptal oldu.Nisan ayının ortasında bir değerlendirme yapacağız. Kazdağları’nın temiz havasıyla koronavirüs bölgemizde etkili olmaz diye düşünüyorum” diye konuştu. l AA