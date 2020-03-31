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    HaberlerEge Haberleri Edremit’ten büyük destek
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    31.03.2020 - 07:00 |

    Edremit’ten büyük destek

    Edremit Belediyesi, işlettiği Güre Afrodit Termal Otel’i ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis etti.

    Edremit’ten büyük destek

    Edremit Belediyesi, işlettiği Güre Afrodit Termal Otel’i ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis etti. Loronavirüs salgını sürecinde en riskli gruplar içinde bulunan sağlık çalışanlarının güvenli ve rahat bir ortamda konaklaması hedeflendi. Tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Selman Hasan Arslan, “ Sağlık çalışanlarımıza imkanlarımız dahilinde her türlü destek vermeye hazırız. Seferberlik içinde salgının üstesinden geleceğiz” dedi.

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