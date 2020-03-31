31.03.2020 - 07:00 |
Edremit’ten büyük destek
Edremit Belediyesi, işlettiği Güre Afrodit Termal Otel’i ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis etti.
Edremit Belediyesi, işlettiği Güre Afrodit Termal Otel’i ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis etti. Loronavirüs salgını sürecinde en riskli gruplar içinde bulunan sağlık çalışanlarının güvenli ve rahat bir ortamda konaklaması hedeflendi. Tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Selman Hasan Arslan, “ Sağlık çalışanlarımıza imkanlarımız dahilinde her türlü destek vermeye hazırız. Seferberlik içinde salgının üstesinden geleceğiz” dedi.
KKTC'den gelen 332 kişi Karaman'da yurda yerleştirildiKKTC'den gelen 332 kişi, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.