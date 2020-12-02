EEG’de gürültü sorununa çare

Spor aktivitesinin, beyin üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini kaydetmek için yola çıkan Gümüş, istenilen her ortamda kayıt alabilen ‘Gürültü Engelleyici EEG Kayıt Başlığı’nı geliştirdi. EEG kaydının çok hassas olduğunu belirten Gümüş, “Öyle ki beyin dalgalarınız kaydedilirken göz kırpmanız bile kaydı etkileyebiliyor. EEG kayıtları bu nedenle hastalar uyurken ve kapalı laboratuvarlarda yapılıyor. Geliştirdiğimiz teknoloji ile artık fabrikada makine başında çalışan bir işçide dahi EEG kaydı alabileceğimizi düşünüyoruz” dedi. Yeni teknoloji hakkında bilgi veren Gümüş, “Başlığın içinde Faraday kafesi denen metal ağ bulunuyor. Bu ağ bütün elektriksel aktivitelerin içeriden dışarı veya dışardan içeri gitmesini engelliyor. Geliştirdiğimiz kayıt ünitesiyle EEG kaydını kask içinde yapıyoruz. Böylece dış etkenlerden etkilenmeden beyin aktivitesini ölçebiliyoruz. Elastik bir bonenin içine yerleştirdiğimiz sistemimizle suyun altında bile kayıt almamız mümkün. Mevcut tasarımı ile günlük hayatta görmek zor. Ama bu ürünün kullanımı ile yapılacak bilimsel araştırmaların sonuçları günlük hayata etki edecek” diye konuştu.