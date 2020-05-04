04.05.2020 - 00:04 |
Efe çizmelerini dünyaya satıyor
DENİZLİ’NİN Tavas ilçesinde yaşayan Mehmet Çiyancı (50), 25 metrekarelik dükkanında ürettiği körüklü efe çizmelerini Almanya, Belçika, ABD, Avustralya’ya satıyor.
Nasır tutan boyalı elleriyle, sabahın erken saatlerinde açtığı 25 metrekarelik dükkanında hayvan derisi kullanarak Efe çizmesi yapan Çiyancı, ürünlerini yurtiçi ve dışına satıyor. Kişiye özel alınan ölçüler doğrultusunda tamamen elde üretilen çizmeler, yoğun ilgi görüyor. Körüklü çizme üretiminin meşakkatli bir iş olduğunu, bir çift çizmeyi yaklaşık 1 haftada ürettiğini belirten Çiyancı, “2005’ten beri çizme yapıyorum. Körüklü çizme üretimi artık kaybolmaya yüz tuttu. Bu işin kentteki son halkası da benim. Efe çizmelerinin meraklısı çok. Yoğun ilgi oluyor. 500 ile 1000 lira arasında alıcı buluyor” dedi.
l DENİZ TOKAT DHA
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