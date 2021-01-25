Efe yürekli kadınlar kooperatifte buluştu

Türkiye’nin modern imarlı ilk kenti olan Atça, kadınlarının dayanışmasıyla da Türkiye’ye örnek oluyor. 17 kadının yaklaşık bir yıl önce kurduğu ve yaklaşık 2 bin kadına gelir kapısı olan ve Efeler Diyarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin üyeleri, ürünlerini Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Halk Ege Et’te de satıyor.

Her aşamada Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’ ve KÖYKOOP Başkanı Neptün Soyer’in desteklerini gördüklerini ifade eden kooperatif Başkanı Dr. Müjgan Yıldırımkaya, “Bizler efe yürekli kadınlar olarak bir araya gelelim istedik. Dedik ki, ‘Efelik bilekte değil yürektedir’ Çoğumuz emekliyiz; faydalı işler yapıp kadının eğitimiyle, kültürüyle, görgüsüyle, bilgisiyle ayağının yere basmasını istedik. Yüreği efe olan her kadını yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

Yeni kurslar açılacak

Kooperatif üyelerinden Gönül Karaşıray ise, “Geleneksel üretim yöntemleriyle ilgili kursların yanı sıra; dikiş, örgü, resim gibi kursları da açacağız. Annelerimizin, babalarımızın ürettiği şekilde, kimyasal olmadan üretimini göstereceğiz. Logomuzda bir kadın efe figürü var. BBütün kadın efeler olarak başaracağız, çoğalacağız. Her zaman topuklu kadın efeler olacak” dedi.