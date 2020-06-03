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    HaberlerEge Haberleri Efecan’a hayat olalım
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    03.06.2020 - 07:00 |

    Efecan’a hayat olalım

    İzmir’de lenf kanserine yakalanan 25 yaşındaki Efecan Uygutalp için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

    Efecan’a hayat olalım

    İzmir’de lenf kanserine yakalanan 25 yaşındaki Efecan Uygutalp için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Türk Kızılay TIR’ına gelen çok sayıda kişi, kök hücre ve kan bağışı yaptı. Baba Hüseyin Uygutalp, oğlunun tedavisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam ettiğini belirtti, “Doktorlar evladımın kök hücre nakli olması gerektiğini söyledi. Bir baba olarak çok üzülüyorum. Vatandaşlardan benim oğlum ve diğer hastalar için kök hücre ve kan bağışında bulunmalarını istiyorum” diye konuştu.

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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