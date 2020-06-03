Efecan’a hayat olalım

İzmir’de lenf kanserine yakalanan 25 yaşındaki Efecan Uygutalp için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Türk Kızılay TIR’ına gelen çok sayıda kişi, kök hücre ve kan bağışı yaptı. Baba Hüseyin Uygutalp, oğlunun tedavisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam ettiğini belirtti, “Doktorlar evladımın kök hücre nakli olması gerektiğini söyledi. Bir baba olarak çok üzülüyorum. Vatandaşlardan benim oğlum ve diğer hastalar için kök hücre ve kan bağışında bulunmalarını istiyorum” diye konuştu.