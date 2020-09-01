Efeden servis

Çeşme’deki bir restoranda, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tüm personel, Türk bayrağı baskılı tişörtler giydi, servis yaparken her masaya Türk bayrakları bırakıldı. Tüm gün, milli marşların çalındığı işletmede, 100 parçalık Atatürk sergisi açıldı. En çok beğeni toplayan ise bir personelin efe kostümü giyerek servis yapması ve zeybek oynaması oldu. İşletme sahibi Selim Akbaykal, bu hazırlıklarla diğer işyerlerine örnek olmayı amaçladıklarını söyledi. Efe kostümüyle zeybek oynayan ve müşterilere servis yapan Mutlu Coşar da, “Herkesten çok güzel tepkiler aldım. Sıcak havaya rağmen bu kostümün içinde zorlanmıyorum çünkü severek giyiyorum” dedi. l