Efeler Ligi’nde İzmir derbisi

Türk voleybolunun lokomotif kulüplerinden Arkas ile bu sezon tarihinde ilk kez yer aldığı Efeler Ligi’nin flaş ekiplerinden Altekma, Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde saat 15.00’te başlayacak maçta kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı TVF Voleybol TV yayınlayacak. Ligde Arkasspor oynadığı 11 müsabakada 9 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 27 puanla 2. sırada, Altekma ise 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi elde ederek 20 puanla 6. basamakta yer alıyor.