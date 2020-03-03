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    03.03.2020 - 07:00 |

    Efeler Yolu için geri sayım

    Bozdağlar ile Aydın Dağları’nda efelerin yaşadığı köy ve yaylaları, saklandıkları yatakları, eski köyleri birbirine bağlayan Efeler Yolu’nun ilk toplantısı yapıldı

    Efeler Yolu için geri sayım

    Türkiye, Ege Bölgesi ve İzmir açısından büyük önem taşıyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İzmir Valiliği, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün de paydaşları arasında yer alacağı Efeler Yolu projesinin hayata geçirilmesi için sayılı günler kaldı.
    İzmir/Manisa sınırlarındaki Bozdağlar ile İzmir-Aydın sınırlarındaki Aydın Dağları’nda efelerin yaşadığı köy ve yaylaları, saklandıkları yatakları, kale ve terk edilmiş eski köyleri birbirine bağlayan 500 kilometrelik yürüyüş rotasının ilk tanıtım toplantısı Beydağ’da gerçekleşti.

    Meryem Ana’da son

    Ege Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarının ardından yapılması planlanan yatırım süreci değerlendirildi. Ev sahibi Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, “Efeler Yolu ile bölgemiz uluslararası turizm açısından tanıtılacak” dedi. Daha önce Aziz Paul Yolu’nun işaretlenmesinde gönüllü olarak çalıştığını ve benzer bir uygulamanın Bozdağ ve Aydın Dağları’nda da hayata geçirilebileceğini düşünerek projeyi oluşturduğunu söyleyen Doç. Dr. Özgür Özkaya da, “Bornova Belkahve mevkiinden başlayarak, Bozdağlar ve Aydın Dağları’nı dönerek, Meryem Ana’da sonlanacak efelik temalı bir kültür rotası oluşturduk” diye konuştu.

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