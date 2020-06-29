Efeler’de yağmurda su taşkınına son

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun mesaisi Efeler’deki Doğu Gazi Bulvarı’nda yağmur suyu deşarj hattı yapımıyla devam ediyor. Mevcuttaki yağmur suyu hattının boruları ve ızgaraları iptal edilip daha büyük çaplı borular ve daha geniş ızgaralar kullanılacak. Böylelikle olası su taşkınlarının önüne geçilecek. Hat çalışması bitirildikten sonra bulvarda sıcak asfalt çalışması yapılacak.