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    HaberlerEge Haberleri Efeler’de yağmurda su taşkınına son
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    29.06.2020 - 00:01 |

    Efeler’de yağmurda su taşkınına son

    Efeler’de yağmurda su taşkınına son

    Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun mesaisi Efeler’deki Doğu Gazi Bulvarı’nda yağmur suyu deşarj hattı yapımıyla devam ediyor. Mevcuttaki yağmur suyu hattının boruları ve ızgaraları iptal edilip daha büyük çaplı borular ve daha geniş ızgaralar kullanılacak. Böylelikle olası su taşkınlarının önüne geçilecek. Hat çalışması bitirildikten sonra bulvarda sıcak asfalt çalışması yapılacak.

    İzmir'de kız arkadaşına sokak ortasında saldırmıştı! Serbest bırakıldıİzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.'yı (16) bulvarın ortasında darbeden H.K. (20), polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. H.K. (20), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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